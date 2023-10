Mulher é morta a facadas pelo ex-marido após voltar do trabalho

Uma mulher de 34 anos foi morta a facadas pelo ex-marido, em Cáceres, a 250 km de Cuiabá. O crime ocorreu na noite deste domingo (15), quando Rosemar Cebalho Baroncielo Bispo voltava do trabalho.

Segundo a Polícia Militar, uma testemunha contou que trabalhava com Rosemar e que quando os dois chegaram juntos do trabalho, encontraram o suspeito no quintal da casa da vítima. Ele foi em direção à mulher e a golpeou com uma faca.

Ainda segundo as autoridades, um colega de trabalho pulou o muro da casa e chamou as equipes. Rosemar foi encontrada morta no chão com ferimentos na região do peito.

O suspeito fugiu do local e está foragido. A Polícia Civil investiga o feminicídio.

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web de OLiberal.com)