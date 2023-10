Homem tenta matar a namorada com mais de 30 facadas enquanto ela carregava bebê de dois anos

Na manhã da última quarta-feira (11), no oeste do Gama, no Distrito Federal, um homem tentou matar a namorada com mais de 30 facadas enquanto ela segurava no colo um bebê de dois anos, filho dela. Com a violência do ataque, a criança chegou a cair dos braços da mãe, mas não se feriu.

Conforme dito por testemunhas, o casal, que namorava há três meses, havia saído na noite anterior e retornaram para a casa de madrugada, quando começaram a discutir. Ao ouvirem a gritaria, alguns vizinhos foram até o local e se depararam com o ataque.

A vítima ficou ferida na parte superior do tronco e perto do pescoço, precisando ser socorrida e encaminhada às pressas ao hospital em estado grave. O homem fugiu ao perceber que estava sendo visto por outras pessoas.

De acordo com Paulo Fortini, Chefe-adjunto da 20ª Delegacia de Polícia (Gama), o criminoso foi identificado como Tiago Nunes Santana, que tem passagem pela polícia e estava preso há 11 anos por matar um homem a tiros, após uma briga. A discussão teria começado por causa de um esbarrão e o acusado assassinou a vítima pelas costas. Ele estaria livre apenas por não voltar para a prisão após uma saída temporária, ou seja, na condição de foragido.

Como denunciar caso tenha informações sobre o foragido?

Quem tiver informações sobre o paradeiro de Tiago pode entrar em contato com a Polícia Civil pelo telefone 197. O anonimato é garantido ao denunciante.

*Carolina Mota, estagiária sob supervisão de Tainá Cavalcante