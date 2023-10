Por causa de um suco, padrasto mata enteado a facada na periferia de Santarém

Um crime bárbaro aconteceu, na tarde de domingo (8), na periferia de Santarém, no oeste do Pará, quando Robert Victor Sousa de Oliveira, de apenas 17 anos, foi morto a facada pelo padrasto dele, Gilberto Júnior Lages Ferreira. O motivo do homicídio: o fato do jovem ter tomado um suco reservado para um cliente na venda de lanches da família.

O homicídio foi registrado por volta das 17h, na casa da família, na rua João Batista, entre Beira Rio e Transmaicá, no bairro Uruará. O autor do crime está foragido.

A Polícia Civil informa que "o suspeito do crime foi identificado e equipes da delegacia de Homicídios de Santarém fazem buscas para localizá-lo".

Entenda o caso

Segundo as informações obtidas pela Polícia, o Robert Victor encontrava-se em casa, na companhia do irmão Vitor Augusto Sousa de Oliveira, 14 anos, a mãe deles, Shirlene Sousa Rego e o companheiro dela, Gilberto Lages. Shirlene estava em uma rede de dormir, na varanda do imóvel. Os dois filhos adolescentes estavam nos quartos deles.

Em dado momento, o padrasto de Robert, Gilberto Lages perguntou, então, quem havia tomado o suco que estava reservado a um cliente. Isso porque na frente da casa da família funciona uma venda de sucos e salgados.

Os adolescentes responderam que haviam tomado o suco, e, então, começou uma discussão na casa. Como resultado: Gilberto desferiu um golpe de faca na coxa de uma das pernas de Robert Victor. Ocorre que esse golpe atingiu uma artéria do jovem.

O adolescente perdeu muito sangue. Avisada pelo irmão da vítima, a mãe conferiu que Robert Victor estava ferido e havia tentado estancar o sangue com um lençol no quarto. Robert Victor foi socorrido e levado às pressas, em estado grave, para uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA 24 horas).

Robert Victor não resistiu às complicações provocadas pelo golpe e morreu por volta das 21h de domingo (08). Muito abalada pelo fato, a mãe do adolescente registrou um boletim de ocorrência na delegacia de Polícia Civil em Santarém.