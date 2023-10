Menina de 3 anos morre após embarcação naufragar no Rio Caeté, em Bragança

Uma menina de 3 anos morreu afogada, na tarde deste domingo (8), após a embarcação em que ela estava naufragar no Rio Caeté, em Bragança. Outras 16 pessoas, sendo que sete delas eram crianças, estavam na embarcação. As autoridades não confirmaram a morte de nenhum outro passageiro. O proprietário do veículo aquático foi preso em flagrante.

Izamara de Oliveira, 21 anos, contou para a polícia que, por volta das 14h, ela e a família pegaram um barco em direção ao Mirante. No entanto, segundo ela, no meio do caminho a embarcação virou.

A vítima, que é prima dela, estava sem nenhum equipamento de proteção. A mãe dela estava com outros dois filhos e não conseguiu segurá-la, conforme o relato de Izamara. A criança começou a boiar no Rio Caeté. As pessoas que estavam próximas tentaram ressuscitá-la. A menina morreu logo depois de dar entrada no Hospital Santo Antônio.

Segundo a polícia, a embarcação naufragada era irregular. Por conta disso, o dono dela, identificado como Paulo Cesar dos Santos Brito, foi preso em flagrante. A redação integrada de O Liberal solicitou mais detalhes do caso à Polícia Civil e aguarda retorno.