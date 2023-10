Corpo de homem é resgatado no Rio Tocantins, em Marabá, neste domingo (8)

O corpo de um homem, ainda não identificado, foi resgatado neste domingo (8), após ter sido encontrado boiando nas águas do Rio Tocantins, próximo da Folha 01, no Núcleo Nova Marabá, no município de Marabá, no sudeste do Pará.

Pelo relato de um pescador do local, o corpo foi visto desde sábado (7), embaixo da ponte rodoferroviária sobre o Rio Tocantins. O Corpo de Bombeiros e o Instituto Médico Legal (IML) foram acionados para comparecer até o local da ocorrência.

A Polícia levanta informações para identificar as circunstâncias da morte dessa pessoa. A partir de exames cadavéricos, será possível esclarecer a causa exata da morte do homem.