Homem esfaqueia mulher na cabeça, ombro e tórax após levar fora da vítima

Uma mulher foi atacada a golpes de faca após não ceder às investidas de um desconhecido durante uma festa promovida por uma distribuidora de bebidas localizada em Samambaia, no Distrito Federal. O homem, identificado como Vitor Oliveira dos Santos, de 21 anos, ficou frustrado com o fora e a atacou, deixando-a ferida em estado grave.

Amigos da vítima relataram às autoridades que Juliana de Carvalho Nunes, também de 21 anos, estava no local bebendo, acompanhada de mais duas pessoas. O autor do crime teria se aproximado do trio com interesse nela e na amiga, chamando-as para um “after” na sua casa, mas teve o pedido recusado.

Contrariado, ele teria deixado o local por alguns minutos e ido até a sua residência, que fica próximo. Lá ele teria apanhado uma faca, retornado para o despósito e aguardado até as vítimas deixarem o estabelecimento. No momento em que os amigos estavam indo embora, Vitor seguiu o trio e atacou Juliana, atingindo-a na cabeça, ombro e tórax.

A jovem foi socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e internada em estado grave.

Testemunhas ajudaram a localizar o suspeito, que foi preso pela polícia por tentativa de feminicídio. Inicialmente ele negou o crime, mas admitiu, pouco depois, a autoria. A faca usada por ele também foi apreendida. A polícia apura, ainda, se o agressor feriu uma segunda mulher.

(*Carolina Mota, estagiária de jornalismo, sob supervisão da editora de OLiberal.com Ádna Figueira)