Mulher é atacada a facadas ao sair de academia em Abaetetuba

​Uma mulher ficou gravemente ferida após ser atacada a golpes de faca, na saída de uma academia localizada no centro de Abaetetuba, nordeste paraense. O caso ocorreu na última segunda-feira (8). A suspeita foi presa e está à disposição da justiça, segundo a Polícia Civil.

De acordo com as primeiras informações que circularam nas redes sociais, logo após o crime, a agressora seria amante do ex-companheiro da vítima. O ataque teria sido motivado por ciúmes após a suposta reconciliação entre o casal, o que não teria sido bem aceito pela suspeita.

Ambas já teriam se desentendido outras vezes por causa do homem. Na data do crime, a agressora teria esperado a vítima sair da academia e, neste momento, deu início aos ataques.

A vítima ficou gravemente ferida. Sofreu cortes profundos em várias partes do corpo. Imagens obtidas pela Redação Integrada de O Liberal mostram os ferimentos na região da cabeça, nas costas e braços. A mulher foi socorrida para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da cidade, onde recebeu atendimento médico.

Nas redes sociais, também circula um suposto áudio de uma pessoa que se apresenta como irmã da agressora. Na gravação, a mulher diz que, diferentemente do que foi dito logo após o crime, a suspeita seria a atual companheira do homem envolvido no caso, enquanto a vítima seria a amante e não aceitava essa posição.

Conforme diz a mulher, por diversas vezes, a vítima teria provocado a suspeita. “Elas brigaram inúmeras vezes pelas ruas. Não foi por falta de aviso que a Eva (suspeita), minha irmã, se encontra nessa situação. Se ela tivesse deixado esse cara escroto, nada disso estaria acontecendo. Então, muita gente está falando da história o que não sabe”, disse.

“Realmente, a minha irmã está presa, porque ela vai pagar pelo o que ela fez. Mas se essa Simone (vítima) não tivesse ido lá na c​​asa dela, provocar ela, nada disso teria acontecido”, relatou a irmã da suspeita, acrescentando denúncias de violência contra a mulher, que teria sido praticada pelo homem em questão, identificado por ela apenas como Lucas. Segundo a mulher, no último domingo (7), o homem teria agredido a irmã dela.

Nesta quarta-feira (10), a reportagem de O Liberal procurou a Polícia Civil para comentar o caso. Por nota, a instituição disse que investiga o ocorrido por meio da delegacia de Abaetetuba. “Uma mulher foi encaminhada à delegacia, confessou o crime, foi autuada em flagrante pelo crime de lesão corporal e está à disposição da justiça”, informou a PC.