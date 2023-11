No Halloween, foragido é recapturado pela PM no Cemitério Municipal de Santarém

Michael Henrique da Silva Muniz foi recapturado pela Polícia Militar, nesta terça-feira (31), no Cemitério Municipal de Santarém, oeste do Pará, no dia de Halloween. Segundo a polícia, o homem era considerado foragido do Sistema Penitenciário do Estado e tinha um mandado de prisão em aberto por um assalto que teria cometido.

Conforme o relato da ocorrência, por volta das 17h30, agentes do 35º Batalhão de Polícia foram comunicados que Michael estaria escondido no cemitério da cidade. Os militares se deslocaram até o local e conseguiram encontrá-lo.

Após a realização da abordagem, a PM verificou estava na condição de foragido. Com isso, ele foi levado à 16ª Seccional Urbana de Santarém, onde os devidos procedimentos foram feitos. A redação integrada de O Liberal solicitou um posicionamento da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap) sobre o caso e aguarda retorno.