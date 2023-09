Quase trinta anos depois, acusado de homicídio é preso em Ananindeua

Fábio Augusto Alves Gama, mais conhecido como “Doidinho”, 48 anos, foi preso pela Polícia Civil do Pará, por meio da Superintendência da Região Metropolitana de Belém, acusado de homicídio, crime que aconteceu em julho de 1994, no bairro Novo, em Marituba. Ele chegou a ser condenado a nove anos de prisão, mas estava foragido. Na época, o homem tinha apenas 18 anos. O homem foi localizado em Ananindeua, no momento em que andava de bicicleta.

VEJA MAIS

Consta nos autos do processo que a vítima, Osmar Pastana das Neves, foi assassinada a facadas após participar de uma festa de aniversário, na casa de amigos, no bairro Novo.

Ainda de acordo com os autos, havia uma “animosidade entre ambos”. Na data do crime, Fábio foi até a casa da vítima, que se encontrava no quintal, e, armado com uma faca, anunciou “que era a hora de acertar as contas”. A partir disso, o acusado ​passou a desferir várias facadas em Osmar, ele ainda tentou correr, mas foi atingido mais vezes.

Familiares da vítima chegaram a socorrê-la, mas Osmar não resistiu e morreu no hospital. O acusado Fábio Augusto fugiu e, desde a época do crime, vinha sendo procurado pelas autoridades policiais.

Ele foi capturado no último dia 19 de setembro e encaminhado ao Sistema Penal. Segundo a polícia, no momento da prisão, Fábio andava de bicicleta na avenida Independência com a Zacarias de Assunção, em Ananindeua. O mandado existente contra ele foi cumprido pela equipe de policiais civis da Delegacia do Decouville.