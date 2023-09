Polícia recaptura acusado de assaltar homem em parada de ônibus no Ver-o-Peso

Após receber uma denúncia de violação de domicílio, no bairro da Guanabara, em Ananindeua, as equipes policiais conseguiram prender um homem identificado como Benedito Machado Foro. Contra ele, no último dia 22 de setembro, foi cumprido um mandado de recaptura por quebra de condicional após condenação. O homem foi encaminhado à Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap). A prisão foi realizada por policiais civis da Delegacia da Guanabara, vinculada à Superintendência da Região Metropolitana de Belém.

Um levantamento realizado pela Redação Integrada de O Liberal no site do Tribunal de Justiça do Estado do Pará (TJPA) aponta que, na tarde do dia 15 de outubro de 2018, o acusado assaltou, mediante violência, um homem que estava em uma parada de ônibus na frente do Ver-o-Peso. A vítima estava com duas sacolas em uma mão e a carteira levantada na outra no momento em que o assaltante passou e puxou a sua carteira.

Durante as investigações policiais, a vítima relatou que chegou a cair no chão e se machucar. Benedito foi perseguido e preso por policiais militares que estavam próximos do local da ocorrência à época.

O acusado foi condenado a quatro anos e nove meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e pagamento de 12 dias multa. Ultimamente, o homem encontrava-se foragido da justiça, mas não há informações sobre as circunstân​cias da fuga.