Suspeito armado com faca é preso ao tentar assaltar passageira dentro de ônibus no Ver-o-Peso

Policiais militares prenderam, no início da tarde desta quinta-feira (17), um homem que estaria tentando roubar a passageira de um ônibus da empresa Nova Marambaia. Uma equipe do 2º Batalhão de Polícia Militar (2º BPM) que participava da “Operação Veropa” foi acionada e atuou na ocorrência.

Os agentes abordaram o suspeito, que estava com uma arma branca. Ele e a vítima foram encaminhados para a delegacia de Polícia Civil do Comércio, onde o caso foi registrado, para que as providências legais pudessem ser tomadas.

Vídeos gravados por populares mostram o momento da atuação da PM. O homem é retirado de dentro do coletivo e levado pelos policiais. Vários curiosos comemoram a ação dos PMs.

A reportagem de Oliberal.com entrou em contato com a Polícia Civil e aguarda mais informações sobre o ocorrido.