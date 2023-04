'Kojak', mandante do atentado no Complexo do Ver-o-Peso, é preso pela PC em Barcarena

Emerson de Souza Brito, conhecido pelo apelido de “Kojak”, foi preso pela Polícia Civil, na manhã desta terça-feira (18), na passagem Presidente Lula, bairro Industrial, em Barcarena, nordeste paraense. Ele é suspeito de ser o mandante de um atentado ocorrido no dia 25 de setembro de 2021, no Complexo do Ver-o-Peso. Kojak deve responder por triplo homicídio qualificado.

VEJA MAIS

Na época, por volta das 20h20, José Roberto Pantoja Quaresma, Emerson Brito Mendes e Pedro Cereja Campos estavam bebendo perto de uma embarcação, quando foram surpreendidos por quatro homens armados. Todas as vítimas foram baleadas. Emerson Mendes morreu no local.

As outras duas vítimas foram socorridas ao Hospital e Pronto Socorro Municipal Mário Pinotti. Somente Pedro conseguiu sobreviver. Ele teve apenas lesões graves. José não resistiu aos ferimentos e morreu na unidade de saúde.

Após quase dois anos de diligências, a Divisão de Homicídios e Delegacia de Homicídios de Agentes Públicos (DHAP), conseguiram localizar o possível chefe do ataque.

As investigações policiais atrelaram o crime a facção criminosa do Comando Vermelho. A motivação seria a disputa pelo controle da venda de drogas na área, segundo a polícia. As autoridades continuam as realizando ações para encontrar e prender os demais envolvidos no caso.