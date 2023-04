Mulher é presa por envolvimento em sequestro de professor em Igarapé-Miri

Na última terça-feira, 18, uma mulher identificada como Amanda Pantoja da Costa, foi presa em Igarapé-Miri, nordeste do Pará, por participação em um crime que envolveu roubo e sequestro de um professor do município, no dia 13 de março deste ano. Segundo investigações da Polícia Civil do Pará (PC), a suspeita se beneficou financeiramente do crime.

A prisão de Amanda da Costa aconteceu em ocasião da Operação Esparavel, que intensifica o policiamento no município de Igarapé-Miri desde março deste ano. O cumprimento de mandado de prisão foi feito por volta das 13h30 de segunda-feira. Amanda deve responder pelos crimes de extorsão mediante restrição da liberdade, previsto no artigo 159 do Código Penal, e roubo majorado.

Segundo a Polícia Civil, ela foi beneficiária direta dos pagamentos via Pix realizados por um professor da cidade de Igarapé-Miri que foi vítima de tais crimes no dia 13 de março de 2023, ação que foi praticada por suspeitos pertences à facção criminosa Comando Vermelho (CV), os quais ainda estão foragidos.

A Polícia Civil informa que as investigações prosseguem para identificar e prender os demais envolvidos nos crimes.