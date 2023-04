Trio suspeito de roubar motorista de aplicativo morre em ação da polícia em Ananindeua

​Três suspeitos, não identificados, um deles com uso de tornozeleira eletrônica, morreram na tarde desta terça-feira (18), durante uma ação da Polícia Militar, na Cidade Nova 8, em Ananindeua. De acordo com os militares, houve troca de tiros. Testemunhas relataram que a ocorrência começou próximo a um shopping center na BR-316, onde um motorista de aplicativo teve o carro roubado.

Na fuga para uma área de mata, os suspeitos teriam atirado contra as guarnições da PM, que revidaram e acabaram os alvejando. Nenhum policial ficou ferido. Não há detalhes sobre o motorista. De acordo com informações da polícia, os homens baleados foram socorridos para a unidade hospitalar mais próxima, mas não resistiram aos ferimentos e morreram.

Com eles, foram apreendidos um revólver, com munições deflagradas, celular e máquina de cartão de crédito, sendo esses dois últimos itens pertencentes à vítima do roubo. Ainda conforme a polícia, o trio possuía uma pistola, a qual não foi possível localizar devido à área de mata se encontrar encharcada.

Agentes do 6º Batalhão de Polícia Militar, responsáveis pela segurança da área, relataram que as guarnições foram acionadas, por volta das 16h30, via Centro Integrado de Operações (Ciop). Rondas foram realizadas e, na avenida Governador Hélio Gueiros, a polícia avistou um carro prata com as mesmas características repassadas pelo Ciop.

As viaturas fizeram o acompanhamento do automóvel e deram diversas ordens de paradas que não foram obedecidas. Os suspeitos continuaram em fuga, até que perderam o controle do veículo e subiram em uma calçada. Sem saída, o trio armado teria descido do carro atirando na direção dos policiais, empreendendo fuga para uma área de mata. Uma das viaturas chegou a ser atingida.

Segundo a polícia, houve uma nova tentativa de negociação para que os bandidos se entregassem, mas sem sucesso. Os criminosos teriam atirado contra os policiais, que revidaram. Os três suspeitos caíram ali mesmo e foram socorridos na carroceria das viaturas até o hospital, onde já chegaram sem vida.

Os policiais militares envolvidos na ação se apresentaram na Seccional da Cidade Nova, subordinada à Superintendência da Região Metropolitana de Belém, para prestar esclarecimentos e apresentar à autoridade policial o material apreendido. O caso está sendo investigado pela Polícia Civil.