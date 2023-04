Suspeito de participar de latrocínio que matou PM é preso em Belém

Nesta quarta-feira, 19, um suspeito de participar do latrocínio que vitimou um policial militar em Belém, em novembro de 2020, foi preso na capital paraense. Leony Paiva Simões foi identificado ao longo das investigações da Polícia Civil do Pará (PC) e teve o madado de prisão cumprido nesta quarta.

O crime aconteceu no dia 4 de novembro de 2020, quando o policial militar, identificado apenas pelas iniciais J.S.S., trabalhava como motorista de aplicativo em Belém. Segundo informações da PC, os suspeitos solicitaram o serviço de transporte com o intuito de realizar um assalto, o que anunciaram, mediante uso de arma de fogo, em determinado trajeto depois de terem entrado no veículo do militar.

VEJA MAIS

Ao revistarem a vítima, os suspeitos localizaram a sua arma e a sua carteira funcional, descobrindo que ela era policial militar, em seguida, começaram a agredir o servidor. A partir de então, a vítima, que até então conduzia o veículo, foi deslocada para o banco de trás e um dos integrantes do grupo criminoso assumiu a direção do carro. Outro, em ligação telefônica, começou a ser questionado por um terceiro sobre a razão pela qual ainda não havia matado o policial.

Na sequência, o policial foi levado para uma área de mata, onde lhe foi ordenado que descesse do carro e corresse. Ao agir deta forma, o agente público foi alvejado com vários disparos de arma de fogo, tendo sido atingido na perna, no braço esquerdo e nas costas. Ele chegou a ser socorrido, mas não resistiu aos ferimentos.

Desde então, a PC iniciou as investigações para idenficiar os envolvidos no crime, a partir do reconhecimento fotográfico e outras medidas que demandaram autorização judicial. O processo decorreu até que fosse possível identificar todos os envolvidos na ação e representar pelas prisão, o que foi deferido pelo juízo competente e cumprida na data de hoje contra Leony, que está à disposição da justiça. As investigações continuam para localizar e se cumprir a prisão dos demais autores do crime.