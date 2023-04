Suposto pastor é preso por estupro de vulnerável em Mosqueiro

Na tarde de terça-feira, 18, um homem foi preso por estupro de vulnerável na ilha de Mosqueiro, distrito de Belém. Ele é conhecido como pastor de uma igreja evangélica local e foi detido após ser denunciado por violentar uma criança de 8 anos de idade.

O suspeito, que não terá o nome divulgado para preservar a identidade da vítima, teria entrado na casa da criança com o prestexto de 'orar nela', momento em que teria tocado de maneira indevida as partens íntimas do(a) menor de idade. A criança deu entrada no hospital municipal de Mosqueiro para denunciar o crime.

Informada pelo Conselho Tutelar de Mosqueiro, a Polícia Civil deu início às diligências para localizar e prender o suspeito, que foi encontrado dentro da própria casa, onde recebeu voz de prisão e foi levado à delegacia. No local, ele teria negado a conduta criminosa, no entanto, entendendo a 'robustez dos elementos informativos' como um fator relevante no caso, o delegado de plantão determinou pela prisão em flagrante do suspeito.

O homem foi preso e segue à disposição da Justiça.