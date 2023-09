Foragido da Justiça morre durante troca de tiros com a polícia em Santarém

Foragido da Justiça e com mandado de prisão em aberto por assalto e tráfico de drogas, Derick Nael de Araújo, 31 anos, morreu na noite da segunda-feira (11), após uma intervenção policial na rua Menino Jesus com Davi Riker, bairro Área Verde, no município de Santarém, oeste do Pará. As informações foram divulgadas pelo site O Impacto.

Segundo a Polícia Civil, Derick Nael reagiu à abordagem policial. Houve troca de tiros e ele foi baleado. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) ainda foi acionado, mas ele não resistiu aos ferimentos e foi a óbito.

Na residência, onde funcionava uma boca de fumo, duas mulheres foram presas. Elas não tiveram os nomes divulgados. No local também foram apreendidos uma arma de fogo, entorpecentes e uma moto clonada.