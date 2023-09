Suspeito pelo desaparecimento de criança em Anajás é recapturado e transferido para Breves

O desaparecimento da criança de 2 anos, Elisa Ladeira Rodrigues, já dura sete dias. O principal suspeito no caso, Renan Braga, que estava foragido desde a última quarta-feira, 20, durante uma reconstituição em Anajás, foi recapturado pela Polícia Civil e transferido neste sábado, 23, para a delegacia de Breves, na Ilha do Marajó, no Pará.

O promotor de justiça do Ministério Público, Harisson Bezerra, acompanha o caso diretamente do Marajó. “O suspeito foi recapturado e as buscas continuam”, afirmou o promotor no início da tarde deste sábado.

Entenda o caso

No dia 16 de setembro, a menor Elisa Ladeira Rodrigues, de 2 anos, desapareceu no município de Anajás, no Arquipélago do Marajó, no Pará. O sumiço da criança mobilizou as forças de segurança no município e, segundo informações divulgadas pelo portal Notícia Marajó, a menina desapareceu em uma floresta perto de sua casa.

Desde o seu desaparecimento, buscas estão sendo realizadas pelo local.