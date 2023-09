Ministério Público do Pará mobiliza esforços para localizar criança desaparecida em Anajás

O Ministério Público do Estado do Pará (MPPA) informou que está empenhado em encontrar a criança de 2 anos de idade que desapareceu no dia 16 de setembro, nas proximidades do Igarapé Zinco, na cidade de Anajás, no Marajó.

O promotor de Justiça Harrison Henrique da Cunha Bezerra, titular em Breves e que está em exercício em Anajás, tomou medidas imediatas para intensificar as ações de busca e localização da criança desaparecida, emitindo ofícios às autoridades competentes.

Em ofício destinado à coordenadora do Corpo de Bombeiro de Anajás, Ana Lucrécia Silva de Souza, o promotor de Justiça solicitou que a equipe de bombeiros civis iniciasse imediatamente a busca efetiva pela criança e mantivesse a Promotoria de Justiça informada sobre qualquer informação relevante. No ofício endereçado ao delegado de Polícia Civil de Anajás, Harrison Henrique da Cunha Bezerra requisitou providências cabíveis para localizar a criança desaparecida na cidade.

Além disso, em ofício encaminhado ao tenente-coronel Jorge Luiz Ribeiro Moraes, comandante do 11º Grupamento de Bombeiros Militar de Breves, o promotor de Justiça solicitou que a equipe da corporação iniciasse a busca efetiva e, se possível, utilizasse um cão farejador para auxiliar na localização da criança, mantendo a Promotoria de Justiça informada sobre quaisquer informações relevantes.

O MPPA está acompanhando de perto o desdobramento deste caso e continuará a fornecer atualizações à medida que houver desenvolvimentos significativos. Qualquer informação relevante que possa ajudar na localização da criança desaparecida é crucial, e a colaboração da comunidade é essencial.

O promotor de Justiça Harrison Bezerra, o delegado Renan Gonçalves e o major bombeiro Noé estiveram presencialmente no local de desaparecimento da criança. “Para mais informações ou para reportar qualquer pista, entre em contato com a Promotoria de Justiça de Anajás. A busca pela criança desaparecida é uma prioridade e todos os esforços estão sendo feitos para garantir seu retorno em segurança”, informou o Ministério Público.