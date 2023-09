Menina de 2 anos está desaparecida há 4 dias em Anajás, no Marajó

O desaparecimento de uma criança de apenas 2 anos, no município de Anajás, no Arquipélago do Marajó, mobiliza o Conselho Tutelar, as polícias militar e civil e voluntários nas buscas, que começaram a ser feitas por amigos, ainda no sábado (16), em uma floresta perto da casa da menina.

No domingo (17), o Conselho Tutelar enviou ofício às forças de segurança reforçando o pedido de apoio e, após buscas durante o domingo, os trabalhos recomeçaram na segunda-feira (18). Um helicóptero e cães farejadores atuam no caso.

Em vídeo divulgado nas redes sociais, nesta terça-feira (19), a avó da criança faz um apelo e pede ajuda. "Sou a Marinete. Sou avó da criança que está desaparecida. Estou pedindo ajuda para vocês. Me ajudem, por favor. Ela está com três dias no mato desaparecida, gente", disse.

"Por favor, você que está assistindo esse vídeo compartilhe. As autoridades que estão me assistindo. Estamos desesperados. Muita gentre procurando. O pessoal que está procurando está muito cansado. Eu peço reforço para vocês que estão escutando meu vídeo", acrescentou.

De acordo com o Conselho Tutelar, Elisa Rodrigues desapareceu no sábado quando brincava com outras crianças numa trilha de mata na Vila Carmelo, que fica na comunidade do Zinco, no Alto Rio Anajás, na zona rural da cidade marajoara.

O responsável pelo 12° Comando de Policiamento Regional (CPR XII), coronel Márcio Abud, explicou que policiais do 80° Pelotão Destacado e agentes da Polícia Civil atenderam ao pedido do Conselho Tutelar e passaram todo o domingo em buscas com apoio de uma lancha da PM.

Além das buscas, a Polícia Civil conduz uma investigação e ouviu todas as pessoas que viram a criança pela última vez. Elisa desapareceu por volta das 10h na trilha perto da sua casa. O caso mobiliza a cidade e muitos moradores colocaram suas embarcações disponíveis para ajudar nas buscas.

Em nota, a Polícia Civil informa que investiga o desaparecimento da criança de dois anos na zona rural de Anajás e destaca que o inquérito está em andamento. As buscas são feitas por equipes integradas de segurança pública.