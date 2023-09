Três pescadores de São Caetano de Odivelas estão desaparecidos desde domingo (10)

Estão desaparecidos desde de domingo, 10, três pescadores do município de São Caetano de Odivelas, região nordeste do Pará. As buscas iniciaram na quarta-feira, 13, pelo Corpo de Bombeiros, mas ainda não foram encontradas pistas que possam indicar o que teria acontecido.

Os pescadores são conhecidos por Cocó, Caiçara e Canta Galo e são bastante conhecidos no município. De acordo com informações do amigo das famílias, o radialista Juvenil Souza, os pescadores saíram no final da tarde para pescar, no rio São Caetano, em um barco emprestado de um senhor chamado Jó.

“Eles são pescadores acostumados com a lida e saem para pescar até a noite. Eles pegaram o barco emprestado do sogro da minha filha, o seu Jó e disseram que não iriam demorar”, contou.

Na segunda feira os familiares estranharam a demora dos pescadores e procuraram as autoridades competentes.

As buscas pelo Corpo de Bombeiros estão sendo feitas há dois dias (Rede social)

“Eles estão desesperados. Os Bombeiros estão já fazendo as buscas saindo do rio São Caetano e se aproximando do mar a dentro”, contou o radialista.

A notícia do desaparecimento se espalhou pela região, assim como algumas Fake News.

“Foram divulgadas em redes sociais a notícia de que eles foram vistos no Canal do Navio, um local que já se aproxima da entrada do oceano Atlântico e lá perto tem até um trapiche e foi uma correia da população indo para lá e mobilizou até as ambulâncias do Samu e chegando lá era mentira. Tudo isso aumenta a angústia dos parentes, amigos e dos próprios moradores de São Caetano”, explicou Juvenil Souza .

Um vídeo divulgado pelas famílias mostra o Helicóptero do governo do estado se preparando para fazer as buscas aéreas com a ajuda da Defesa Civil do município de São Caetano de Odivelas.