Projeto piloto promete usar Instagram e Facebook para achar pessoas desaparecidas no Brasil

Uma parceria entre a empresa Meta, de Mark Zuckerberg, e o governo federal está lançando um projeto piloto que promete usar o Facebook e Instagram para ajudar a localizar pessoas desaparecidas no Brasil. O projeto foi formalmente anunciado nesta quarta-feira (30), durante um evento realizado no Minsitério da Justiça e Segurança Pública (MJSP).

O foco principal desse esforço é encontrar crianças e adolescentes desaparecidos, que terão suas informações compartilhadas nas redes sociais do Facebook e Instagram. Inicialmente, o projeto será implementado no Distrito Federal, Ceará e Minas Gerais. Ainda não tem previsão para chegar em outros estados do país.

As publicações sobre os desaparecimentos serão direcionadas para uma área de até 160 quilômetros em torno da residência da pessoa desaparecida.

A seleção dos casos que serão incluídos no programa será uma colaboração entre o MJSP e as forças policiais civis e federais. Os critérios serão baseados nas investigações em andamento, com o objetivo de priorizar aqueles casos que necessitam de uma atenção mais urgente.

O ministro da Justiça, Flávio Dino, esteve presente no lançamento do projeto, juntamente com outras figuras importantes, como Tadeu Alencar, secretário Nacional de Segurança, Estela Aranha, assessora especial de Direitos Digitais do MJSP e Emily Vacher, diretora global de Responsabilidade e Segurança da Meta.

