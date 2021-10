Criança desaparecida é encontrada dormindo debaixo da cama

Familiares de uma criança de quatro anos de idade entraram em desespero, neste domingo (24), em Itaituba, no sudoeste do Pará. Eles mobilizaram as redes sociais da família e de amigos para encontrarem a menina, que segundo eles, tinha desaparecido da residência. Com informações do site Giro Portal.

O susto da família começou por volta das 19h, após uma irmã mais nova da menina anunciar em casa, que um homem encapuzado teria descido de um carro de cor preta e levado a garota. A partir daí, todos entraram em pânico, procuraram pela menina na casa, mas nervosos não a encontraram.

A família chegou a acionar a polícia sobre o caso e mobilizou dezenas de pessoas, por meio das redes sociais. Houve vários compartilhamentos com fotos da criança entre grupos do aplicativo WhatsApp, na cidade de Itaituba.

Tudo parecia triste e desesperador na medida que a noite avançava, até que por volta das 21h, a menina foi encontrada pela própria família debaixo da cama da tia, por trás de um saco de brinquedos.

Uma familiar da criança chegou a comentar nas redes sociais, que, de fato, um carro preto esteve na rua da casa, neste domingo, então acredita-se que a menina ficou com medo e assustada entrou debaixo da cama e pegou no sono.