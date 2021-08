Mulher internada em hospital há 20 anos pode ser criança desaparecida

Há duas décadas, uma mulher está internada em estado vegetativo no Hospital da Polícia Militar de Vitória, no Espírito Santo (ES). Algumas investigações estão sendo feitas para saber se ela é uma criança desaparecida em 1976, em Guarapari, que fica a cerca de 55 km da capital. Ela é conhecida como clarinha e aparenta ter 40 anos. A mulher chegou no hospital depois que foi atropelada por um ônibus, em 2000. As informações são do UOL.

Uma equipe de papiloscopistas, da Força Nacional de Segurança Pública (FNSP), realizou uma tentativa de identificação da paciente em 2000. A partir dessa busca, foram identificadas algumas semelhanças entre a paciente e uma criança de 1 ano e 9 meses desaparecida em Guarapari. O desaparecimento da menina ocorreu quando a família da criança estava de férias no ES. Um exame de compatibilidade por reconhecimento facial foi solicitado e concluiu que há semelhanças entre as imagens de "Clarinha" e a da menina desaparecida em 1976.

Será feito um exame entre o perfil genético da criança desaparecida, que está arquivado na Polícia Civil de Minas Gerais, e o de "Clarinha". O resultado sairá em breve.