Mulher grávida de 3 meses e filha de 4 anos morrem em acidente em Marabá

Aline Pedroni Rosa Brito, de 38 anos, e a filha, Eliza Rosa Brito, 4 anos, morreram em um sinistro de trânsito, na tarde de quarta-feira (15), na rodovia estadual PA-150, na altura do quilômetro 9, em Marabá, no sudeste do Pará. As duas vítimas estavam dentro de um veículo de passeio, que saiu da pista e foi parar a cerca de 20 metros, depois de descer uma ribanceira. Aline estava grávida de três meses do segundo filho, conforme divulgado pelo portal Correio de Carajás.

A tragédia aconteceu quando as vítimas voltavam de Marabá em direção a Nova Ipixuna. Cledson Brito, marido de Aline, era quem dirigia Nissan Sentra, automóvel ocupado pelas duas vítimas. Segundo a polícia, ele teria perdido o controle do carro e isso teria ocasionado a tragédia, que foi registrada por volta das 16h30. Ele foi socorrido no Hospital Municipal de Marabá. Até a última atualização da saúde dele, o quadro clínico era considerado estável.

VEJA MAIS

Aline morreu na hora. Eliza chegou a ser levada às pressas para o Hospital Regional de Marabá, mas não resistiu aos ferimentos e morreu já pela noite. A criança tinha feito uma consulta no município onde o acidente ocorreu. Ela, a mãe e Cledson se dirigiam a Nova Ipixuna, onde Aline trabalhava como agente de endemias.

A redação integrada de O Liberal procurou a Polícia Civil para comentar o caso e aguarda retorno.