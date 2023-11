Acidente de trânsito: carro acerta trailer de lanche e deixa 4 feridos

Um acidente de trânsito inusitado ocorreu no centro de Belém, na noite de sexta-feira (10), quando um carro de passeio atingiu um trailer de venda de lanches. O fato se deu por volta das 23h na esquina da avenida Alcindo Cacela com a rua Domingos Marreiros, no bairro do Umarizal. Segundo as primeiras informações sobre essa ocorrência, quatro pessoas ficaram feridas com o impacto da colisão. O condutor do carro foi preso, por dirigir alcoolizado e por lesão corporal.

Tão logo o acidente ocorreu, o Centro de Operações Integrada (Ciop) foi acionado por moradores, preocupados com o estado das vítimas. Em imagens que circulam nas redes sociais, verifica-se a movimentação desses moradores e transeuntes diante das pessoas feridas no chão. O carro de lanche foi destruído.

Uma guarnição da Polícia Militar compareceu ao local do acidente. Os policiais auxiliaram uma equipe de paramédicos do Corpo de Bombeiros no atendimento de primeiros socorros às vítimas. Entre elas, um senhor idoso. As pessoas feridas foram encaminhadas para uma unidade de saúde.

Pessoas feridas no acidente são atendidas na própria via, no bairro do Umarizal (Foto: Reprodução Redes Sociais)

No local do acidente, ficaram sinais da colisão: o carro de passeio e o trailer de lanche destruído, muito material e cadeiras espalhadas. Moradores da área ficaram muito assustados com a ocorrência.

Polícia

A Polícia Civil informa que "um homem foi preso em flagrante por dirigir alcoolizado e lesão corporal no trânsito". "As vítimas foram encaminhadas para uma unidade de saúde", repassou a PC.