Homem morre e outras 14 pessoas ficam feridas após caçamba perder controle e capotar 2 vezes no Pará

Denerval Santos Oliveira, de 48 anos, morreu e outras 14 pessoas ficaram feridas em um acidente de trânsito registrado na noite do último sábado (3/5), na vicinal de Caça-Taca, zona rural do município de Ulianópolis, sudeste do Pará. De acordo com as autoridades, a vítima e os outros feridos estavam dentro de uma caçamba. O motorista alegou à Polícia Civil que o automóvel perdeu o freio e ficou desgovernado, vindo a capotar duas vezes.

A Polícia Civil (PC) de Ulianópolis tomou conhecimento do caso depois que o hospital do município informou o acidente que tinha acontecido no local. Na unidade de saúde, o condutor relatou que a caçamba tinha saído de Ulianópolis por volta das 16h30, com destino a vila Irmã Adelaide.

O motorista também disse que desviou de três motoqueiros que vinham no sentido contrário da via antes de capotar. Denerval era um dos ocupantes do automóvel. Ele morreu no local do acidente. Outras 14 pessoas que estavam na caçamba ficaram feridas.

A Polícia Científica (PCEPA) foi acionada para realizar a remoção do corpo, perícia de local de crime e de necropsia, que determina a causa, o modo e as circunstâncias da morte. A Redação Integrada de O Liberal solicitou um posicionamento da PC e aguarda retorno.