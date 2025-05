PM apreende fuzil AK-47 e 159 munições dentro de casa no bairro do Bengui, em Belém

A Polícia Militar apreendeu um fuzil AK-47 e 159 munições intactas de diferentes calibres na noite de segunda-feira (5/5), na Rua 9 de Janeiro, no bairro do Bengui, em Belém. De acordo com as autoridades, uma guarnição do 24º Batalhão (24º BPM) recebeu uma denúncia de que haviam homens com armamentos que, supostamente, seriam utilizados em ataques a agentes de segurança pública em uma casa na área.

Conforme a denúncia, que foi feita por um morador, o local onde estariam as armas também era utilizado como depósito de drogas. A PM então se deslocou até o local e viu que o portão principal do imóvel estava aberto.

Segundo a Polícia Militar, a equipe escutou o barulho de alguém quebrando o telhado do banheiro de um dos quartos. Com isso, os militares foram ver do que se tratava e percebeu que uma pessoa tinha fugido. No quarto onde o telhado estava quebrado, os policiais encontraram um fuzil AK-47, carregadores e 159 munições.

De acordo com a PM, o morador que repassou a denúncia também tinha relatado aos agentes que quatro veículos estavam no endereço e que, possivelmente, seriam utilizados na distribuição de drogas nas imediações. Em um desses veículos, os agentes localizaram e confiscaram documentos pessoais de uma mulher.

Todo material encontrado foi levado até a Seccional da Marambaia, onde o caso foi registrado. Até o momento, as autoridades tentam identificar a pessoa que fugiu do imóvel. A Redação Integrada de O Liberal solicitou um posicionamento da Polícia Civil e aguarda retorno.