Homem é preso pela PM com papelotes de maconha em Uruará

Um homem identificado como Bruno Silva da Silva foi detido em flagrante pela Polícia Militar na noite de segunda-feira (5/5), em Uruará, no sudoeste do Pará, por suspeita de tráfico de drogas. De acordo com a PM, uma guarnição encontrou seis trouxas de maconha com o suspeito.

A ocorrência iniciou por volta das 21h40, quando uma guarnição do 49º Batalhão estava em rondas pelo bairro Centro e visualizou dois homens entrando em um carro modelo Chevrolet Onix de cor vinho. Conforme as autoridades, os agentes deram ordem de parada ao automóvel e o inspecionaram. Durante a examinação, os policiais encontraram os papelotes do entorpecente, totalizando 10 gramas de maconha e também R$ 50 em espécie.

VEJA MAIS

O suspeito e a droga, que foi apreendida, foram levados até a delegacia, onde o caso foi registrado. A Redação Integrada de O Liberal solicitou um posicionamento da Polícia Civil e foi informada que um homem foi apresentado pela Polícia Militar à delegacia de Uruará, onde foi feito um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO) por posse de droga para uso pessoal. “Ele assinou um Termo de Compromisso de Comparecimento à Justiça quando convocado”, comunicou a PC.

Punição

Segundo o artigo 33 da Lei nº11.343, quem “importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar” está sujeito a pena de cinco a 15 anos de reclusão, além do pagamento de até 1.500 dias-multa.