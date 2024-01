Mulher que atropelou e matou criança de 5 anos em condomínio é autuada em flagrante

Um menino de 5 anos morreu atropelado quando voltava para casa com a mãe, após brincar de bicicleta na área comum do condomínio Recanto do Sol, em Candeias, Jaboatão dos Guararapes (PE), na noite desta quarta-feira (3). A motorista do veículo envolvido no acidente, uma mulher de 25 anos, foi levada à delegacia e autuada em flagrante, segundo a Polícia Civil de Pernambuco (PCPE). No local, também foram realizados os procedimentos cabíveis à ação penal. O caso está sendo tratado como "acidente de trânsito com vítima fatal".

Informações extraoficiais apontam que a motorista estaria trafegando em velocidade acima do permitido no condomínio, que é de 10 quilômetros por hora. Grupos de WhatsApp do condomínio também compartilham informações de que ela teria 20 notificações por dirigir em velocidade fora do limite, e quatro multas de trânsito, sendo uma delas por excesso de velocidade.

O acidente aconteceu por volta das 19h de quarta (3). Moradores chamaram o Corpo de Bombeiros e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) para atuar na ocorrência. A vítima chegou a ser socorrida para uma unidade de saúde, mas não resistiu aos ferimentos.