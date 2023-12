Pitbull escapa de apartamento e ataca criança em corredor de condomínio; vídeo

Uma câmera de vigilância registrou o momento em que uma criança foi atacada por um pitbull na noite de quinta-feira (30), dentro de um condomínio. O incidente ocorreu no quinto andar do edifício.

As imagens mostram pessoas se dirigindo a um dos apartamentos no corredor, enquanto o menino aguarda na porta do elevador. Quando a porta é aberta, o pitbull sai correndo em direção à criança, atacando com uma mordida em seu braço.

Rapidamente, as pessoas conseguem conter o pitbull e levá-lo de volta ao apartamento. O menino, visivelmente ferido e chorando, é levado para dentro de outro apartamento. O ataque ocorreu no bairro Ponta Verde, em Maceió.

Moradores relataram já ter reclamado no condomínio sobre a presença do pitbull, uma vez que o regimento interno estipula apenas a permissão de animais de pequeno porte.

A vítima foi encaminhada ao hospital, onde recebeu cuidados médicos para tratar os ferimentos.