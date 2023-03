Pitbull invade casa, ataca e morde rosto de criança

Um menino de 5 anos foi atacado por um pitbull depois que o cão invadiu a casa onde ele morava no último sábado (04). Além de morder a criança, o cachorro ainda matou um outro cão de pequeno porte, além de ter deixado outro ferido. Segundo o boletim de ocorrência, o menino Lucas Santos de Moura foi atacado pelo cão enquanto estava na sala de casa. Ele teve ferimentos no nariz e na nuca.

A mãe de Lucas conta que o filho brincava no chão de casa quando, de repente, o pitbull apareceu e, em seguida, atacou a criança com várias mordidas no rosto e pescoço. Segundo ela, o animal só soltou a criança depois que ela lutou com ele.O menino foi encaminhado para um hospital da cidade. Lucas foi atendido e se recupera em casa.

O pitbull teria invadido pelo menos três casas da vizinhança depois de fugir por um portão da casa onde vive. No ocorrência, foi registrado que a dona do cachorro havia saído e não estava na residência no momento da fuga do animal. O incidente aconteceu em Goianésia, na região central de Goiás.

(Luciana Carvalho, estagiária da Redação sob supervisão de Keila Ferreira, Coordenadora do Núcleo de Política).