Mulher que perdeu lábio superior em mordida de cachorro passa por transformação

Uma modelo precisou passar por seis cirurgias para reconstruir o lábio superior direito que foi arrancado por um cachorro. O caso aconteceu em 2020, com a mulher identificada como Brooklinn Khoury, de 23 anos. Recentemente, ela divulgou o resultado da aparência após dois anos do acidente com o animal.

Além das dores, Brooklinn perdeu vários trabalhos por conta da aparência, mas diz que está perto de retornar o fornato do rosto de antes. Para o jornal The Mirror, a modelo contou que o cachorro - da raça pitbull - era do primo dela. Durante o passeio, o cão a atacou "pendurado em sua boca". Em outra entrevist, para o tabloide Inside Edition, relembrou: "Você podia ver o medo em meus olhos, 'Oh meu Deus, é assim que eu pareço'. Como você conserta isso?", questionava-se. Veja o antes e depois!

Como foi a reconstrução da face da modelo mordido por Pitbull?

Ainda no mesmo ano, a modelo foi acionada por um médico que estava disposto a ajudar no caso. O profissional se porpôs a fazer a reconstituição da face, nos procedimentos que duraram mais de 20 horas.

O que foi feito na face da modelo mordido por Pitbull?

O procedimento foi comum. O médico retirou a pele e os nervos do braço para reconstrução do lábio superior. Mesmo com a visível melhora, o profissional reconheceu que não é possível recriar exatamente o que estava faltando.

a modelo está feliz com o resultado. "Acho que se você me dissesse há um ano que eu teria a aparência que tenho, não acreditaria em você", contou. Em fevereiro de 2023, ela passará pelo sétimo procedimento.