Jovem de 22 anos sofre cortes profundos no braço após ataque violento de pitbull em Bragança

Celiany Silva Sousa, 22 anos, foi atacada violentamente por um pitbull no início da manhã de quinta-feira (2) em Bragança, nordeste do Pará. O 33º Batalhão de Polícia Militar (33º BPM), responsável pelo policiamento na cidade, confirmou o caso. Segundo a Polícia Civil (PC), os ataques só terminaram depois que um policial militar interviu. Apesar das lesões terem sido profundas no braço dela, a mulher não corre risco de morrer. Um inquérito foi instaurado para investigar a conduta da tutora do animal, identificada pela PM como Eliana Maria Sousa Silva.

Câmeras de um circuito interno de vigilância registraram o momento do ataque. Por volta das 7h30, a vítima, vestida de verde, aparece com um guarda-chuvas em mãos tentando enxotar um cachorro marrom.

Em uma investida rápida, o animal avança na mulher e consegue arrancar a sombrinha. Sem ter o que se proteger, a mulher é jogada no chão pelo cão e mordida várias vezes por ele. Um outro cachorro, só que menor, aparece nas imagens, mas não chega a atacar a mulher.

Após quase um minuto, um homem corre e pula o terreno ao lado para ajudar a jovem. Ele agride o animal com um objeto, que parece ser de madeira. Outras pessoas se juntam para afastar o cão de Celiany.

Com a participação de, pelo menos, cinco moradores, o cachorro deixa a vítima e foge. A mulher se levanta mancando com um dos braços ensanguentado.

A PM só soube do caso, quase uma hora depois que ocorreu, por volta das 8h30. De acordo com o relato da PM, o cachorro mora próximo de onde atacou a vítima. Os militares foram até a avenida Zacarias Corrêa e encontraram a mãe da dona do cachorro envolvido no caso.

Ela contou aos policiais que a filha estava no Hospital Santo Antônio Maria Zaccaria prestando apoio à vítima. Os PMs foram até a unidade hospitalar e localizaram Celiany recebendo assistência médica.

Em nota, a PC disse que o caso foi registrado na Delegacia de Bragança. “A Polícia Civil informa que o caso foi registrado na Delegacia de Bragança na quinta-feira (02). Os ataques do cachorro da raça Pitbull cessaram após intervenção de um agente da polícia militar. A vítima foi encaminhada para atendimento médico e um inquérito foi instaurado para apurar as circunstâncias do fato e a conduta da tutora do animal”, detalha o comunicado.