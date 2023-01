Cachorro rottweiler invade casa e deixa três pessoas feridas

Um cachorro da raça rottweiler atacou três pessoas no último domingo (1°), em Minaçu, no norte de Goiás. O animal invadiu a casa onde as vítimas estavam reunidas. Os homens receberam atendimento médico após as mordidas e voltaram para casa. Com informações do G1.

O tutor do cachorro é um vizinho que estava viajando e deixou uma pessoa cuidando do animal. No entanto, em um dos momentos em que o cuidador foi ao local, o portão ficou aberto e o cão fugiu.

Inicialmente, o cachorro foi em direção a uma menina de cinco anos e começou a rosnar para ela. Quando viram a situação, os tios correram para tentar ajudar, mas acabaram sendo mordidos nas mãos e braços. As outras pessoas que estavam na casa não se feriram.

Após o acidente, o animal foi pego e levado de volta para casa. O caso não foi registrado na Polícia Civil.

(*Emilly Melo, estagiária, sob supervisão de Hamilton Braga, coordenador do Núcleo de Política)