Casa pega fogo após cachorro 'ligar' secador de cabelo

Bombeiros da Inglaterra precisaram controlar um incêndio provocado, possivelmente, por um cachorro. De acordo com as informações dos militares, o animal estava sozinho na casa quando as chamas iniciaram. A hipótese levantada é de que ele tenha, acidentalmente, ligado um secador de cabelo que foi deixado conectado na tomada em cima da cama. O contato do aparelho com o colchão acabou provocando as chamas, que se espalharam por todo o quarto. As informações são da BBC.

Colchão ficou completamente queimado (Reprodução / Corpo de Bombeiros de Essex)

"Achamos que o incêndio começou porque um secador de cabelo foi deixado ligado na tomada e sobre a cama", afirma Gary Shinn, bombeiro da corporação.

O acidente aconteceu no dia 24, véspera de Natal. Os bombeiros conseguiram localizar o foco no quarto e extingir o fogo. Tanto o cachorro, como a dona dele precisaram ser tratados por inalação de fumaça.

A corporação aproveitou para alertar sobre os riscos de deixar aparelhos conectados na tomada. "Depois de terminar de usar quaisquer aparelhos elétricos, como secadores de cabelo e chapinhas, reserve um momento para desconectá-los da tomada", ponderou a equipe.