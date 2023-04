Dono mata pitbull após ser atacado pelo cachorro

Um homem matou o próprio cachorro, na manhã deste sábado (1), após ser atacado pelo cão. O caso aconteceu em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. De acordo com informações de moradores, o pitbull teria atacado o dono dentro da residência e só parou no meio da rua. Desesperado com a situação, ele optou por sacrificar o animal e amarrá-lo ao portão de casa com correntes.

O homem ficou com ferimentos nos braços, mãos e barriga. O Corpo de Bombeiros foi acionado por vizinhos e prestou os primeiros socorros à vítima, que precisou ser encaminhada para o hospital. Ainda não se sabe o que motivou o ataque, mas a polícia irá investigar o caso.