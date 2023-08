Criminosos realizam roubo em condomínio de luxo e assustam moradores no Umarizal

Um grupo criminoso invadiu um prédio de luxo localizado na travessa Dom Romualdo Coelho, entre as ruas Jerônimo Pimentel e Bernal do Couto, bairro do Umarizal, em Belém, na madrugada desta terça-feira (15), para realizar um roubo e assustou moradores do local. De acordo com informações apuradas pela reportagem de O Liberal junto ao Centro Integrado de Operações (Ciop), quando a Polícia Militar chegou, os suspeitos já haviam deixado o condomínio. “A PM realizou uma varredura, mas não havia mais a presença de suspeitos”, informou o Ciop, que não entrou em detalhes sobre o que foi levado pelo bando.

Nas redes sociais, chegou a circular a informação de que os assaltantes estariam indo em todos os andares, fazendo um morador refém. Também houve relatos de uma suposta troca de tiros na região. Nenhuma dessas informações foi confirmada pelas fontes oficiais.