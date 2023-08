‘Apagão no Brasil’: cliente é ‘resgatado’ por familiar em posto de combustível sem funcionamento

O defensor público Fábio Rangel, de 49 anos, havia planejado curtir o feriado desta terça-feira (15) com a família em um dos balneários próximos à capital paraense. No entanto, o plano não ocorreu como ele previa, devido ao apagão que afetou o país inteiro pela falta de energia elétrica e rede de internet. Para conseguir continuar com a viagem, ele precisou chamar o cunhado, para ‘resgatar’ a família toda em um posto de combustível, no bairro do Marco.

VEJA MAIS

Fábio conta que ficou cerca de uma hora esperando normalizar o sistema, para continuar com o procedimento no estabelecimento. No entanto, não havia nenhum sinal ou precisão para a normalização. Cansado de esperar, ele conseguiu acionar, depois de muitos minutos, o irmão da esposa.

“Saímos de casa devido ao calor e pretendemos passar aqui no posto, abastecer e sair para passear com a família. Mas chegando aqui podemos ver que os postos não estavam funcionando. Então ficamos ilhados aqui. O cunhado veio resgatar para conseguir fazer algo e não perder o dia. É uma agonia, pois temos crianças e de colo. Complicado imaginar que a cidade não tenha nenhuma outra forma de ter uma suplementação em caso de blackout”, declara.

(Reprodução: Igor Mota)