Apagão no Brasil: ‘Serviço ruim, caro e inseguro’, diz governador do Pará

O governador do Pará, Helder Barbalho, caracterizou o serviço de energia elétrica oferecido como ruim, caro e inseguro. A declaração foi dada nas redes sociais e é devido ao apagão nacional que afetou o Brasil nesta terça-feira (15).

Ao todo, 25 estado do Brasil e mais o Distrito Federal (DF) foram afetados com o apagão. Integrantes do Operador Nacional de Sistema Elétrica (ONS) informaram que a situação teria começado na subestação Xingu, que fica na cidade de Anapu (PA).

“Uma coisa que precisa mudar muito é o fornecimento de energia em nosso estado. Não é nossa atribuição direta, mas estamos na luta por um serviço melhor, com preço mais justo”, disse o chefe do Executivo local.

O local está a menos de 20 quilômetros da usina hidrelétrica de Belo Monte (PA) e foi palco do último grande apagão visto no país, em 2018. Com o sistema integrado, a falha causou um efeito generalizado, sentido em todas as regiões.