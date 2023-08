Apagão no Brasil: qual o motivo da falta de energia no país

Na manhã desta terça-feira, 15, um significativo apagão elétrico atingiu o Distrito Federal e cidades de 25 dos 26 estados do Brasil. De acordo com informações do Ministério de Minas e Energia (MME), as interrupções de fornecimento de energia abrangeram vastas áreas nas regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste. Cerca das 10h22, a situação foi normalizada nessas regiões, contudo, persistem problemas parciais nas áreas Norte e Nordeste. A Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS) identificou que a origem da disrupção foi uma "separação elétrica".

Visando conter a disseminação do problema causado por essa "separação elétrica", os estados das regiões Sul e Sudeste foram submetidos a interrupções de energia de maneira deliberada. Isso se deve ao fato de que o sistema de energia do Brasil é completamente interconectado. Conforme comunicado oficial emitido pelo ONS: "Houve uma interrupção de energia de pelo menos 16 mil MW. As interrupções controladas nas regiões Sul e Sudeste visaram conter a propagação do incidente."

O que provocou o apagão no Brasil

Segundo informações do Ministério de Minas e Energia, um incidente na rede operacional do Sistema Interligado Nacional (SIN) causou uma interrupção de 16 mil MW de carga nos estados das regiões Norte e Nordeste, o que também resultou em efeitos secundários nas outras áreas do país. No entanto, o governo não divulgou as circunstâncias exatas que originaram o incidente. Em comunicado oficial, o Ministério explicou que "a interrupção ocorreu às 8h31 devido à abertura da interligação Norte/Sudeste, e as causas ainda estão sob investigação."

Nas plataformas de mídia social, o apagão nacional rapidamente se tornou um dos tópicos mais discutidos. Relatos vindos dessas plataformas indicam que a falta de energia teve início em torno das 8h20 da manhã.

Os períodos de ausência de eletricidade variaram, com alguns locais sofrendo apagões de aproximadamente 30 minutos e outros de menor duração. No estado do Pará, os residentes relataram que a luz demorou ainda mais para ser restaurada. Impactos do apagão foram observados nas linhas de metrô de cidades como Belo Horizonte, Salvador, Recife e São Paulo.

Cidades como Teresina e Belém também enfrentaram complicações, como o mau funcionamento dos semáforos. Além disso, estudantes em várias localidades recorreram às redes sociais para compartilhar os transtornos causados pela falta de energia em suas escolas.