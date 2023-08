Apagão no Brasil: falha teria começado em subestação próxima de Belo Monte, no Pará

O apagão que afetou praticamente todo o Brasil nesta terça-feira (15) teria começado na Subestação Xingu, que fica na cidade de Anapu (PA), a menos de 20 quilômetros da usina hidrelétrica de Belo Monte (PA). A informação preliminar foi confirmada por integrantes do Operador Nacional de Sistema Elétrica (ONS).

A subestação recebe energia da usina de Belo Monte, faz o tratamento técnico e distribui para todo o país – por exemplo, uma linha extensa do serviço chega ao Rio de Janeiro.

De acordo com as informações, o apagão não foi necessariamente uma falta de energia, mas uma falha operacional que fez a subestação parar de funcionar. Com isso, duas grandes linhas de transmissão de Belo Monte foram desligadas, ocasionando em uma falha em cascata.

Como o sistema elétrico é inteiramente interligado, uma falha grande no Norte causa um efeito generalizado, sentido em todas as regiões do país. A usina de Tucuruí também registrou problemas.

Relembre

O último grande apagão do Brasil, em 2018, também foi causado por uma falha nessa linha de transmissão, administrada pela Belo Monte Transmissora de Energia (BMTE). A empresa ainda não se manifestou.

O ONS informou mais cedo que uma ocorrência na rede de operação do Sistema Interligado Nacional interrompeu 16 mil MW de carga. Isso significa um corte de 25% da carga no momento.

A interrupção ocorreu devido a abertura, às 8h31, da interligação Norte / Sudeste. Isso quer dizer que essa linha saiu de operação.