Aneel afirma que apagão foi provocado por 'problemas de suprimento' em um evento de 'grande porte'

O diretor-geral da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), Sandoval Feitosa, declarou nesta terça-feira, 15, que o apagão que atingiu todo o país é resultado de "problemas de suprimento" no fornecimento de energia elétrica, caracterizando-o como um "evento de grande porte".

Em uma reunião pública matinal, Sandoval enfatizou que a situação afeta as regiões Norte, Nordeste e parte do Sudeste e Centro-Oeste do Brasil. Ele destacou que o Ministério de Energia já comunicou a formação de um grupo destinado a investigar e analisar as causas do evento.

Por volta das 8h30 desta terça-feira, uma queda de energia elétrica foi registrada em estados de todas as regiões do Brasil. Tanto o Ministério de Minas e Energia (MME) quanto o Operador Nacional do Sistema (ONS) confirmaram o problema. A rede de operação do Sistema Interligado Nacional enfrentou uma ocorrência que resultou na interrupção de 16 mil MW de carga nos estados do Norte e Nordeste, com reflexos também no Sudeste. O Centro-Oeste e Sul também reportaram impactos decorrentes do apagão.

Parte da situação já foi normalizada, com equipes empenhadas em restaurar totalmente o fornecimento, como comunicado oficial informou. Até as 10h15, aproximadamente 7,5 mil MW dos 16 mil MW interrompidos haviam sido reestabelecidos, conforme o ONS relatou.

A complexidade do incidente exige uma análise aprofundada para compreender as causas subjacentes a essa perturbação generalizada no fornecimento de energia elétrica, a qual repercute em diversas regiões do país.