Quando foi o último apagão no Brasil? Relembre os últimos casos de falta de energia no país

Relatos de falta de energia em várias partes do Brasil foram documentados na manhã desta data, aproximadamente às 8h30. Dentre as cidades que registraram interrupções no fornecimento elétrico estão Aracaju, Palmas, São Paulo, Recife, Teresina, Florianópolis, Porto Seguro, Porto Alegre, Manaus, Salvador, Belém e Curitiba.

VEJA MAIS

Apagões anteriores e medidas tomadas pelo Brasil

Os recentes apagões despertam lembranças de eventos anteriores, como o marcante apagão de 2001, quando o Brasil atravessou um período de racionamento de energia que perdurou por meses. Após a crise desse ano, o país implementou medidas visando mitigar o risco de novas interrupções no fornecimento, tais como a expansão das conexões do sistema elétrico através da ampliação das linhas de transmissão. Adicionalmente, houve um incremento na diversificação das fontes energéticas, incluindo térmica, solar e eólica.

Apagões no Brasil

2013: Falha no Nordeste

Em agosto de 2013, um apagão deixou nove estados do Nordeste sem eletricidade. Essa falha afetou as principais cidades de estados como Piauí, Paraíba, Alagoas, Ceará, Sergipe, Bahia, Pernambuco e Rio Grande do Norte. O Ministério de Minas e Energia reportou que o incidente se originou do desligamento automático de linhas de transmissão que conectavam os sistemas Sudeste/Centro-Oeste com o Nordeste. Focos de queimadas entre as estruturas das torres de transmissão foram identificados como um fator contribuinte.

2011: Defeito Raro no Nordeste

Em fevereiro de 2011, outro apagão afetou estados do Nordeste devido a um defeito incomum em um componente eletrônico denominado "cartela". Essa falha acionou erroneamente o sistema de proteção da linha de transmissão entre as usinas de Luiz Gonzaga, em Jatobá (PE), e Sobradinho (BA). A subestação Luiz Gonzaga foi desconectada, causando interrupção em estados como Alagoas, Sergipe, Pernambuco, Paraíba, Bahia, Ceará e Rio Grande do Norte.

2009: Impacto em 18 Estados

Entre a noite de 10 e a madrugada de 11 de novembro de 2009, um blecaute atingiu 18 estados e afetou 70 milhões de brasileiros. O fornecimento de energia foi prejudicado em estados como São Paulo, Mato Grosso do Sul, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Minas Gerais, Mato Grosso, Goiás, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, Acre, Rondônia, Bahia, Sergipe, Paraíba, Alagoas, Pernambuco e Rio Grande do Norte. O governo atribuiu o apagão ao desligamento de três linhas de transmissão.

2001: Racionamento Severo

Durante o governo de Fernando Henrique Cardoso (PSDB), o Brasil enfrentou um racionamento de energia em 2001 devido à escassez de chuvas e falta de investimentos. O governo recorreu a cortes programados para evitar um colapso no sistema elétrico. O apagão, planejado para começar em 1º de junho de 2001, foi antecipado para 17 de maio e durou nove meses. O racionamento incluiu reduções na iluminação pública e consumo residencial e industrial em 16 estados das regiões Sudeste, Centro-Oeste e Nordeste.

1999: Impacto Nacional

Em março de 1999, mais de 60% do território nacional, incluindo dez estados, foi atingido por um blecaute decorrente da queda de um raio em uma subestação da Companhia Energética de São Paulo (Cesp) em Bauru (SP). Regiões Sul, Sudeste, Centro-Oeste e parte do norte, incluindo o Paraguai, foram afetadas.

1985: Sobrecarga em São Paulo

Em 17 de setembro de 1985, oito estados e o Distrito Federal experimentaram um dos primeiros apagões do Brasil. Uma sobrecarga em São Roque, interior de São Paulo, comprometeu o fornecimento de energia, afetando cidades como a capital paulista. O blecaute durou cerca de três horas.

A história de apagões no Brasil revela a complexidade da gestão do sistema elétrico e a necessidade contínua de aprimoramento da infraestrutura para garantir o fornecimento confiável de energia para a população.