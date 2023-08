Apagão no Brasil: região norte será a última a ter energia normalizada, sinaliza Alckmin

Geraldo Alckmin, atuando como presidente em exercício devido à viagem de Lula ao Paraguai para a posse de Santiago Peña, anunciou que medidas estão em curso para resolver o problema de apagão no Brasil. Alckmin destacou a ação do governo em resposta ao apagão que afetou 25 estados e o Distrito Federal, mas ressaltou que o norte do país ainda enfrenta desafios para reestabelecer a energia elétrica.

"Esperamos que, em um curto período de tempo, caso tudo ocorra conforme o planejado, a situação esteja normalizada. Posteriormente, será investigada a causa dessa perda de carga. O Ministério de Minas e Energia e seus técnicos responderam rapidamente, assim como toda a equipe", declarou Alckmin.

"Estive em contato com Efraim Pereira da Cruz, ministro substituto e secretário-executivo. A situação está evoluindo positivamente. Apesar do problema em Imperatriz, no Maranhão, as equipes já estão dedicadas a resolver a questão", acrescentou.O blecaute que ocorreu na manhã desta terça-feira não atingiu o estado de Roraima, o qual não é integrado ao Sistema Interligado Nacional (SIN).

"O processo de recuperação está em andamento. As regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste já foram completamente normalizadas. No Nordeste, a recuperação chegou a 80%, enquanto a região Norte superou os 40%", detalhou Alckmin.

Nesse ínterim, tanto Alckmin quanto Efraim Pereira da Cruz estão assumindo temporariamente as responsabilidades de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e do ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira.

Ao momento da identificação do blecaute, Lula e Silveira estavam no Paraguai para a cerimônia de posse de Santiago Peña. No entanto, eles retornaram ao Brasil às 11h30 (horário de Brasília), com previsão de chegada por volta das 14h30, horário já planejado do voo.

Quando questionado, Alckmin confirmou que não havia mantido conversas com Lula até o meio-dia a respeito do incidente.

O Operador Nacional do Sistema (ONS) e o Ministério de Minas e Energia comunicaram a ocorrência de uma falha às 8h31, porém a causa do incidente ainda não foi divulgada (mais informações abaixo). Segundo o Ministério, o fornecimento de energia foi reestabelecido nas regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste.