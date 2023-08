Dono de sucataria morre durante assalto à residência em Benevides; outra vítima foi socorrida

Um assalto a uma residência terminou com um homem morto a tiros e outro ferido, na noite desta sexta-feira (11), no quilômetro 28 da BR-316, em Benevides, na Região Metropolitana de Belém. A vítima que não resistiu aos ferimentos e morreu ainda no local foi identificada como Raimundo Nobre, dono de uma sucataria bastante conhecida na área.

Os primeiros levantamentos realizados pela polícia apontam que ele teria reagido à ação criminosa. Ainda conforme a polícia, o homem ferido foi socorrido para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do município. O estado de saúde dele não foi detalhado. Os suspeitos conseguiram fugir, tomando rumo desconhecido.

Equipes da Polícia Militar atenderam a ocorrênci​a e acionaram a Polícia Científica para fazer a análise e remoção do corpo de Raimundo ao Instituto Médico Legal (IML). O trabalho dos peritos poderá ajudar a Polícia Civil, responsável pela investigação, a identificar os autores do crime, bem como esclarecer a dinâmica do ocorrido.

Até a publicação desta matéria, nenhum suspeito havia sido preso. Equipes policiais realizam buscas pela área, na tentativa de localizá-los.