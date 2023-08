Adolescente é morta a facadas pela ex-companheira do namorado por ciúmes em Dom Eliseu

Uma adolescente de 17 anos foi esfaqueada até a morte, na tarde desta quinta-feira (10), em Dom Eliseu, no sudeste do Pará. A principal suspeita, que não teve o nome e nem a idade divulgada, é a ex-companheira do atual namorado da vítima e já está presa. Ela estaria aguardando a vítima dentro de uma residência para cometer o crime de forma premeditada e motivada por ciúmes. Com informações do site Correio de Carajás.

O caso ocorreu na casa do atual companheiro da vítima, no bairro Bom Jesus, por volta das 13h30. A suspeita teria se escondido debaixo da cama e aguardado até que a adolescente, que era de Rondon do Pará, dormisse para matá-la sem que ela tivesse chance de defesa. Ela aproveitou o momento em que o ex-namorado estava tomando banho para agir. Ele teria escutado os gritos da companheira e correu para ver o que era.

Após o crime, a suspeita conseguiu fugir, mas foi localizada ainda suja de sangue em uma das ruas da cidade, momentos depois. Ela confessou à polícia que entrou na casa secretamente e se escondeu debaixo da cama, onde esperou por mais de três horas até o momento de agir. Conforme o relato da suspeita às autoridades, ela cometeu o crime por ciúmes, já que não se conformava com o fim do relacionamento.

A Polícia Militar foi acionada pelos moradores e constatou a veracidade dos fatos. A área foi isolada e uma equipe da Polícia Científica de Paragominas foi acionada para a remoção do cadáver ao Instituto Médico Legal, onde foi submetido a exame de necropsia.

A suspeita foi autuada em flagrante por homicídio duplamente qualificado, por ter arquitetado toda a ação. A redação integrada de O Liberal solicitou mais detalhes do crime à PC e aguarda retorno.