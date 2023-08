Trio do carro azul é preso por furto a veículos em Uruará, no Pará

A Polícia prendeu três suspeitos de praticar furtos a veículos na cidade de Uruará, no sudoeste do Pará. A prisão do trio foi feita por policiais do 49º Batalhão de Polícia Militar e ocorreu na manhã desta quinta-feira (10), quando os três homens transitavam pelo centro da cidade em um carro Onix Sedan azul, alugado.

Eles são suspeitos de praticar um furto na manhã de quinta-feira. A eles também são atribuídos outros dois furtos ocorridos na tarde de quarta-feira (9). As informações são da Gazeta Real.

Segundo a Polícia, o trio utilizava um artifício tecnológico para destravar veículos estacionados. Assim, eles conseguiam ter acesso ao interior dos carros e subtrair objetos de valor, como celulares e bolsas. Algumas vítimas já haviam comunicado a Polícia Civil sobre a ação dos suspeitos e o caso já estava sob investigação.

Por volta de 8h40 de quinta-feira, um policial militar que estava de folga acionou a guarnição de serviço. Ele informou que, na avenida Ângelo Debiase, havia avistado um automóvel Onix azul, que estava sendo utilizado por homens na prática de furto a veículos em Uruará. A guarnição de serviço iniciou as buscas aos suspeitos.

Ao perceber a aproximação dos policiais, eles tentaram fugir. No entanto, foram abordados mais adiante. Os suspeitos foram identificados como sendo Leônidas Pereira de Almeida, Keven William Mota Soares e Brayan Madeira Carvalho. Os militares também realizaram uma busca veicular, e encontraram celulares, bloqueador de sinal e máquina de cartão PagSeguro, além de outros objetos. Os suspeitos foram conduzidos à delegacia para a realização dos procedimentos cabíveis.