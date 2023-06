Professor municipal morre após acidente de moto em Uruará

Um professor municipal de Uruará, no sudoeste do Pará, identificado como Adonildo de Almeida Ferreira, 33 anos, morreu em um acidente, na madrugada desta segunda-feira (19), no quilômetro 175 da rodovia federal BR-230, conhecida como Transamazônica. O caso ocorreu, por volta das 2h, na mesma cidade onde ele costumava lecionar, no momento que estava retornando para sua residência, localizada no mesmo quilômetro onde ocorreu o acidente, após visitar a mãe no Bairro Vila Brasil. As informações são do Correio de Carajás.

VEJA MAIS

Adonildo pilotava uma motocicleta pela via, quando, supostamente, perdeu o controle do veículo e sofreu uma queda. As autoridades locais confirmaram que o professor não resistiu aos ferimentos e faleceu no local do acidente. A princípio, o tombo foi responsável por matá-lo. Entretanto, somente a perícia poderá confirmar essa hipótese.

Ele lecionava na comunidade do Travessão km 165 Sul, uma área rural. Seu trabalho fazia parte do Projeto de Interiorização (Prointer), vinculado à Secretaria Municipal de Educação. A redação integrada de O Liberal solicitou mais detalhes sobre o caso à Polícia Civil e aguarda retorno.