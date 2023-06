Duas mortes no trânsito são registradas em Santarém

Santarém, cidade do oeste do Pará, registrou duas mortes no trânsito na noite de sábado (17). Segundo informações do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), as vítimas foram socorridas, porém, não resistiram e faleceram na sala de estabilização do Pronto Socorro Municipal (PSM).

O primeiro acidente ocorreu por volta das 20h40 na comunidade São José, situada no KM 19 da BR-163. Um carro de passeio colidiu com uma motocicleta, resultando em ferimentos graves para o motociclista identificado como Lorran Guilherme Sousa Silva. Apesar do socorro prestado, Lorran não resistiu e veio a óbito no PSM.

A segunda ocorrência foi registrada às 22h16 no cruzamento da rua Olavo Bilac com a Alameda Libra. Nesse caso, duas motos colidiram, deixando uma pessoa inconsciente e outra com escoriações. O motociclista que estava inconsciente, identificado como Josué Picanço da Costa, de 32 anos, também não sobreviveu e morreu no PSM.